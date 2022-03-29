пообщаться

От пользователя @Anastacia_1

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Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое по общаться

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