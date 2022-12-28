Ребята добавляйтесь ! Недавно переехал в Москву , мало общения. Давайте знакомиться

От пользователя @Larson

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Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

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