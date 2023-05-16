пообщаться

От пользователя @IRINA62

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Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

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