Москва
мне нравиться обьщаться
пообщаться
От пользователя @malinka24
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Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
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Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
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