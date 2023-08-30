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Москва — Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

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прогуляться, перекусить

Познакомимся, поболтаем, а там и встретимся ✌️
Возраст не имеет значения
P.S. Люблю прогулки и ролики

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маленькое фото пользователя Ezza

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маленькое фото пользователя Anastasia93_0900

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маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя alina01

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