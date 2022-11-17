Казань
Мне 21. Ищу человека, который так же, как я интересуется криптой.
пообщаться
От пользователя @Noragami
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Москва → Другое
Ищу новых знакомых)
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
Москва → Другое
Найти подругу .
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!