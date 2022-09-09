собрать компанию

От пользователя @Zayka99914

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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