Москва
Мещерский парк , лесная чайная

фото пользователя Alena22_11
прогуляться, перекусить

Погулять , поболтать , выпить чаю , можно чего нибудь покрепче )

От пользователя @Alena22_11

2 участника
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