Москва
Мещерский парк , лесная чайная
прогуляться, перекусить
Погулять , поболтать , выпить чаю , можно чего нибудь покрепче )
От пользователя @Alena22_11
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