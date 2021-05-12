От пользователя @RomanAxe

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

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