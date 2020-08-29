Воронеж
Меня зовут Наталья, хочу общаться и найти друзей

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Мне интересно простое легкое общение на разные темы искуство, танцы, книги , фильмы, дизайн, психология. Занимаюсь парикмахерским искуством, даю консультации по цвету .

От пользователя @Notca

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