Воронеж
Меня зовут Наталья, хочу общаться и найти друзей
Мне интересно простое легкое общение на разные темы искуство, танцы, книги , фильмы, дизайн, психология. Занимаюсь парикмахерским искуством, даю консультации по цвету .
От пользователя @Notca
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Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
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Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Ищу новых знакомых)
Ищу подругу🌻
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