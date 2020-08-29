Москва
Марафон по поеданию чебуреков
прогуляться, перекусить
От пользователя @Billi128
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Хочу создать беседу в тг
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Полюбоваться парком Хуамин
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!