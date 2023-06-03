Мама и дочка (2 года) ищут компанию для прогулок

От пользователя @Amina89

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Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

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