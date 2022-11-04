прогуляться, перекусить

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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