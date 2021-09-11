пообщаться

От пользователя @Alex888

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Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

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