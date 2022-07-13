От пользователя @Tema911

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!