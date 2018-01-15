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От пользователя @AndreVaoMsk

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Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

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