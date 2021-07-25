Москва
Люблю общаться с интересными людьми
прогуляться, перекусить
Я дзюдоист , Люблю играть футбол ,Работаю программистом
От пользователя @Som04
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