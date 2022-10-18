Москва
Люблю готовить ,и музыку
активный отдых
От пользователя @Lana45
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Москва → Другое
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
Москва → Другое
Провести вместе вечер
Москва → Другое
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Москва → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!