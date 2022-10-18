активный отдых

От пользователя @Lana45

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Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

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