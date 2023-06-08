Москва
Люблю читать и писать истории
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От пользователя @KUIR
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Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
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Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
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Устроить так называемую пижамную вечеринку
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Киноманы, срочно нужен интересный сериал)
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Пойти погулять
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Прогуляться
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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
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обсудим интересы?
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Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
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