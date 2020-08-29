пообщаться

От пользователя @Nikita511

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Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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