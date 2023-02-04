активный отдых

От пользователя @Ilyha7895

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!