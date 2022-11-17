пообщаться

От пользователя @Nikki_PressF

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Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

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