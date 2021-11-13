Москва
Лучшее лекарство от одиночества - это распилить мозолистое тело!)
пообщаться
От пользователя @Acid
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
ищу друга, подругу
Москва → Другое
Вейксерфинг
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!