Москва
Let’s study English ;)

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другое

Проведу бесплатный онлайн урок special for you!🙌Я просто хороший, частный репетитор по английскому и русскому)) есть несколько свободных часов для новых учеников
Мне 26 лет, преподаю с 18
Лингвист-переводчик по образованию
Любая цель: для себя научиться болтать или подтянуть уровень, для сдачи огэ/егэ, помощь по школьной или университетской программе
Можете глянуть мой пока что скромный, новый канал или написать мне в тележике)
https://t.me/truerussianenglish
Good luck everyone 😉

От пользователя @Alinchik

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