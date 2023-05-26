ВХОД СВОБОДНЫЙ. Приглашаю погулять перед ней и законспектировать её (при желании). ГДЕ: в пав. "Рабочий и колхозница" КОГДА: 19-20:30. Ссылка для регистрации: https://lektorij-vdnh.timepad.ru/event/2449474/

От пользователя @Ognennaya_Belka

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