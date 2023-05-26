Москва
Лекция про природу сновидений и получасовая+ прогулка перед ней

фото пользователя Ognennaya_Belka
прогуляться, перекусить

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Приглашаю погулять перед ней и законспектировать её (при желании).
ГДЕ: в пав. "Рабочий и колхозница"
КОГДА: 19-20:30.
Ссылка для регистрации: https://lektorij-vdnh.timepad.ru/event/2449474/

От пользователя @Ognennaya_Belka

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

маленькое фото пользователя Xoma99
Москва → Другое

Пообщаться и погулять в парке

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Сходить в парк "Сиреневый сад"

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
Москва → Другое

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

маленькое фото пользователя Verushka
Москва → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

маленькое фото пользователя Ali_na
Москва → Другое

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

маленькое фото пользователя Vasenka
Москва → Другое

Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!