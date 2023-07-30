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Москва
Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

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прогуляться, перекусить

Привет 🙌🏽
Играем в квиз два раза в неделю, после квиза ходим в бар с кальяном, чаем и настолками)
У нас большая команда дружелюбных позитивных людей, всегда рады новым лицам!
И не переживай, если никогда не играл, просто приходи, расслабься и получи удовольствие!

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