Играем сегодня в квиз на Марксистской, есть пару свободных мест, начало в 20:00. Команда у нас дружная, всех ждем с огромной радостью!)

От пользователя @guseynov

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Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

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