Москва
Квиз сегодня в 20:00, есть пару мест

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сходить на мероприятие

Играем сегодня в квиз на Марксистской, есть пару свободных мест, начало в 20:00.
Команда у нас дружная, всех ждем с огромной радостью!)

От пользователя @guseynov

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