Ищем одного человека в команду на квиз. Писать только ответственным, а не просто для галочки и потом не отвечать) Игра в центре в 20.00

От пользователя @JustOlga

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Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

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