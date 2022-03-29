Москва
Квиз 21.03.
сходить на мероприятие
Ищем одного человека в команду на квиз. Писать только ответственным, а не просто для галочки и потом не отвечать)
Ищем одного человека в команду на квиз. Писать только ответственным, а не просто для галочки и потом не отвечать)
Игра в центре в 20.00
От пользователя @JustOlga
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