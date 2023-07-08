Как на счет того, чтобы взять незнакомых людей…. И каааак познакомиться) Соберу небольшую компанию для культурного отдыха: настолки, смешные истории, знакомства, фильмы и тд Отбрасываем стеснения, находим новых друзей) В субботу, в 21.00, квартира. Детали в личку.

От пользователя @guseynov

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Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое прогуляться по мск)

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