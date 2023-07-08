Москва
Квартирник
Как на счет того, чтобы взять незнакомых людей…. И каааак познакомиться)
Соберу небольшую компанию для культурного отдыха: настолки, смешные истории, знакомства, фильмы и тд
Отбрасываем стеснения, находим новых друзей)
В субботу, в 21.00, квартира.
Детали в личку.
От пользователя @guseynov
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