Москва
Купание в проруби на Крещение

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Айда купаться в проруби на Крещение

От пользователя @Artemiy

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