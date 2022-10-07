Буду рада спутнице/спутницам в граунд-солянку, летний кинотеатр гаража и на периодические выставки в арт-пространствах. Будет круто собраться поиграть в настолки, сходить на музыкальный вечер или устроить гастро-вылазку в любой корнер вроде «Парника». 🌱 Надеюсь найти открытых, светлых, понимающих, замечательных людей. 🌈✨

От пользователя @megsaf

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!