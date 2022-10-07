Москва
Культурный трип по арт-пространствам Москвы. 👾

фото пользователя megsaf
прогуляться, перекусить

Буду рада спутнице/спутницам в граунд-солянку, летний кинотеатр гаража и на периодические выставки в арт-пространствах.

Будет круто собраться поиграть в настолки, сходить на музыкальный вечер или устроить гастро-вылазку в любой корнер вроде «Парника». 🌱

Надеюсь найти открытых, светлых, понимающих, замечательных людей. 🌈✨

От пользователя @megsaf

4 участника
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