Москва
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

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От пользователя @lizaaa

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кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

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Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

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