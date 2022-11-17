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Айда сегодня погулять, развеяться:



С 16 до 22-х ч. канатная дорога в Лужниках,

До 19 ч. выставка Старый Английский двор в Зарядье,

До 20 ч. выставка в Систем гэлэри в Бобров пер.,

В 20 ч. анимационная кинокартина «Вальс с Баширом» в Лимпопо у Сретинских ворот,

С 20 ч. концерт Георгия Тадоровского в 16 тонн на Арбате,

До 23 ч. выставка в Артплей на Нижн. Сыромятнической



Присоединяйтесь, выбирайте любое и удобное время ) или скажите ещё что-нибудь интересное на сегодня )



После всего можно ещё прогуляться по ночной Москве, показать друг другу любимые места )