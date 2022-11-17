Москва
Культурная программа на сегодняшний понедельник
Айда сегодня погулять, развеяться:
С 16 до 22-х ч. канатная дорога в Лужниках,
До 19 ч. выставка Старый Английский двор в Зарядье,
До 20 ч. выставка в Систем гэлэри в Бобров пер.,
В 20 ч. анимационная кинокартина «Вальс с Баширом» в Лимпопо у Сретинских ворот,
С 20 ч. концерт Георгия Тадоровского в 16 тонн на Арбате,
До 23 ч. выставка в Артплей на Нижн. Сыромятнической
Присоединяйтесь, выбирайте любое и удобное время ) или скажите ещё что-нибудь интересное на сегодня )
После всего можно ещё прогуляться по ночной Москве, показать друг другу любимые места )
От пользователя @Artemiy
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