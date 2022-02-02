пообщаться

От пользователя @Vita74

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!