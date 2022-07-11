пообщаться

От пользователя @AacdOlga

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

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