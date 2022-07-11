Москва
Куда сходить на свой ДР 🥳
пообщаться
От пользователя @AacdOlga
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Погулять , покурить кальян
Москва → Другое
Ищу друга по переписке
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Прогуляться по Ботаническому саду)
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)
Москва → Другое
Пропала подруга! Ищууууу
Москва → Другое
Ищу подружек, мне 23 года
Москва → Другое
Хочу найти друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!