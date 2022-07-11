прогуляться, перекусить

От пользователя @dmkarv

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Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

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