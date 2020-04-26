Москва
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
собрать компанию
Собираю компанию людей, которые близко живут )
От пользователя @Fox_fyr
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Поболтать в телеге)
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