Собираю компанию людей, которые близко живут )

От пользователя @Fox_fyr

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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