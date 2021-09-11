прогуляться, перекусить

От пользователя @Svetik12

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Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

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