Как то не по обычному провести время))

От пользователя @Yaasin

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Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

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