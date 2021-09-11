Москва
Кто составит компанию ?

фото пользователя Kirill_dvel
прогуляться, перекусить

Люблю прогуляться по центру Москвы, вкусно поесть и пообщаться. Кто составит компанию ?)

От пользователя @Kirill_dvel

2 участника
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