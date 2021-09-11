Москва
Кто составит компанию ?
прогуляться, перекусить
Люблю прогуляться по центру Москвы, вкусно поесть и пообщаться. Кто составит компанию ?)
От пользователя @Kirill_dvel
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