путешествия

От пользователя @ivaj

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

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