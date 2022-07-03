пообщаться

От пользователя @Everson

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

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