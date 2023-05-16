пообщаться

От пользователя @True

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Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

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