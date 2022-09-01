Москва
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
сходить на мероприятие
каждый платит сам за себя. живу в коммунарке
От пользователя @Wikov
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