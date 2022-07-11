прогуляться, перекусить

От пользователя @Shef

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Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

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