Москва
Кто любит танцевать хастл?
прогуляться, перекусить
Потанцуем, весело проведём время, возможно продолжим общение
От пользователя @Vera
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