От пользователя @Vera

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Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

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