прогуляться, перекусить

От пользователя @Anna12

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Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Я хочу дружить

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