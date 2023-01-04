Кто хочет саморазвития, но одному скучно/страшно/кажется глупо сначала/ выгорает/ не получается(я с вами) предлагаю попробовать вместе, в формате общения Много раз пробовал начать менять, но это не надолго. Может быть, когда будет взаимоподдержка, это получится? Нужно проверить В формате встреч в кафе или местах подходящих под этот формат

От пользователя @Maksim_energy

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Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

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