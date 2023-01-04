Москва
Кто хочет саморазвития, в компании единомышленников
Кто хочет саморазвития, но одному скучно/страшно/кажется глупо сначала/ выгорает/ не получается(я с вами) предлагаю попробовать вместе, в формате общения
Много раз пробовал начать менять, но это не надолго. Может быть, когда будет взаимоподдержка, это получится? Нужно проверить
В формате встреч в кафе или местах подходящих под этот формат
От пользователя @Maksim_energy
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Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Крутое времяпровождение
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