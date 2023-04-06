Москва
Кто хочет погулять, пишите)
собрать компанию
От пользователя @desertSuN
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Сочи
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Ищу близких по духу подруг👯♀️🌺
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Прогуляться и перекусить
Москва → Другое
Хочу погулять и в бар
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Хочешь найти новых друзей в городе Сочи?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Сочи, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!