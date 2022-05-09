активный отдых

От пользователя @Kirill_dvel

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Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

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